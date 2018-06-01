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الجمعة، 01 يونيو 2018 01:18 م
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الدفاع الروسية تسجل 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار بسوريا

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:52 ص
الدفاع الروسية تسجل 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار بسوريا سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بتسجيل 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم تقييم الوضع فى مناطق تخفيف حدة الصراع بأنه مستقر.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أرسل المركز الروسى للمصالحة فى سوريا 8ر3 طن من الإمدادات الغذائية إلى قرية الزعفرانية بمحافظة حمص وبلدة خشام بمحافظة دير الزور السوريتين، فيما ساعد المسعفون العسكريون على إيصال عدد متلقى المساعدات الطبية إلى 81 ألف و548 شخصا.

ولم يتم توقيع أية اتفاقات جديدة لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل إجمإلى عدد المناطق المنضمة لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية ألفين و513 منطقة، كما تظل التشكيلات العسكرية المتعهدة بمراقبة تنفيذ نظام وقف إطلاق النار 234 تشكيلا عسكريا.

 


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