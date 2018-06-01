الخارجية الروسية: نترقب إحياء العملية السياسية فى سوريا

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أكد نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية، ارتيوم كوجين، أن بلاده تترقب إحياء العملية السياسية فى سوريا بعد إرسال دمشق لائحة ممثليها إلى اللجنة الدستورية بالأمم المتحدة.

وقال كوجين - خلال إيجاز صحفى اليوم الجمعة - معلقا على جدول أعمال الأمم المتحدة فى فترة ترؤس روسيا مجلس الأمن الدولى إنه "سيتم تخصيص العديد من الفعاليات للمسألة السورية فى مختلف جوانبها، حيث نتوقع إحياء معين فى ضوء قرار الحكومة السورية تقديم مرشحيها إلى اللجنة الدستورية، التى ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف "سنهتم أيضا بالمواضيع الإنسانية، مع التركيز على خطط زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق، التى يعود إليها اللاجئون والنازحون".