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الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بورشة نجارة بالمنصورة

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:07 م
الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بورشة نجارة بالمنصورة حريق -أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى ورشة نجارة بالمنصورة.
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدنى، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة نجارة كائنة بشارع "المدينة المنورة" بالمنصورة.
 
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تحت إشراف المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى المبانى المجاورة.
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة نجارة كائنة بالطابق الأرضى بعقار مكون من طابقين ملك "سامح ا. ع" 43 سنة نجار، ومقيم بمنطقة "المجزر الآلى"  بالمنصورة، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
وبسؤال مالك الورشة علل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من إحدى لمبات الإضاءة داخل الورشة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6562 لسنة 2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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