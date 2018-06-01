الجيش اليمنى يضع خطة من 3 محاور لتحرير الحديدة

أيمن رمضان

أكد محافظ مدينة الحديدة اليمنية، الحسن الطاهر، فى حديث له مع صحيفة "الشرق الأوسط" نقله موقع فضائية "العربية" أن الجيش اليمنى قد وضع خطة من 3 محاور لتحرير المدينة، وهى الدخول من الجهة الجنوبية للمدينة مع إغلاق جنوب شرقى الطريق المتجهة إلى باجل لحرمان الميليشيات من التعزيزات بالإضافة إلى فتح منفذ من الجهة الشمالية لفرار مقاتلى الميليشيات، فضلاً عن فتح جبهة جديدة باتجاه المطار الدولي.

ووفقا لمحافظ الحديدة، فإن مطار الحديدة سيكون من أول المواقع التى سيتعامل الجيش معها مع تأمين المواقع الاستراتيجية والنفطية من أى أعمال تخريبية قد تقدم عليها الميليشيات مع الحذر فى التعامل مع الألغام الكثيفة.