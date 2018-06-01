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الجمعة، 01 يونيو 2018 02:58 م
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الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يعيد الأسر إلى منازلها بالمناطق المحررة فى صعدة

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:00 م
الجيش اليمنى مدعوما بـ"التحالف" يعيد الأسر إلى منازلها بالمناطق المحررة فى صعدة إعادة الأسر إلى منازلها بصعدة
إيمان حنا
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نجح الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى إعادة عشرات الأسر إلى منازلهم فى منطقة الفرع بالكتاف بمحافظة صعدة، بعد أن تم تطهيرها من مليشيا الحوثى الإنقلابية التى تسببت فى تشريدهم والتنكيل بهم طيلة السنوات الماضية.

وخلال استقباله الأهالى، أكد قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمى على أهمية تطبيع الأوضاع فى المنطقة ومختلف مناطق المحافظة المحررة وتهيئتها لعودة السكان إلى منازلهم فى أمان واستقرار، مؤكدًا على أهمية توفير المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

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وثمن الهاشمى الجهود التى بذلتها قوات الجيش الوطنى بإسناد من التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن فى سبيل تحرير أجزاء واسعة من المحافظة، مؤكدا اهتمام القيادة الشرعية بسلامة الأهالى وحرصها على حمايتهم من كل ما يزعزع أمنهم واستقرارهم.

ومن جانبه، أكد مندوب العمليات المشتركة فى التحالف العربى فى منطقة الخضراء العقيد بدر بن ناصر، أن جهود المملكة ودول التحالف العربى فى دعم أشقائهم اليمنيين لن تتوقف حتى عودة الأمن والاستقرار وتحرير اليمن من مليشيا الحوثى العبثية.

صعدة
صعدة

ولفت مندوب التحالف إلى أن المساعدات الإنسانية سيتم تقديمها للأهالى العائدين لقراهم بصورة عاجلة، كواجب أخوى وإنسانى بعد معاناتهم الطويلة من بطش وظلم المليشيا، معبرًا عن سعادته بعودة أبناء الفرع إلى منازلهم.

صعدة
صعدة

ومن جهته، أشاد الشيخ محمد سالم بن كرعل وهو شيخ منطقة الفرع بالجهود التى بذلها أبطال الجيش الوطنى وقوات التحالف العربى والمقاومة الشعبية فى سبيل تحرير منطقتهم من المليشيا، مؤكداً بأنهم سيظلون إلى جانب الجمهورية وقيادة اليمن الشرعية التى ساهمت بشكل فاعل فى تطهير منطقتهم من عصابات الشر الحوثية.

ودعا الشيخ بن كرعل، المغرر بهم من أبناء المحافظة من المنخرطين مع مليشيا الحوثى الإنقلابية للعودة إلى جادة الصواب وسرعة الانضمام لصفوف الشرعية.


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