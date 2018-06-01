video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجنايات تواصل غدا محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:00 ص
الجنايات تواصل غدا محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد المتهم الرئيسى
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"طارق تلجة" المتهم بقتل عامل كارته بمنشأة ناصر: خلافات على التحصيل السبب

"طارق تلجة" أشهر بلطجى فى الحسين مزق جسد تاجر بالدويقة

سقوط "طارق تلجة" وزوجتيه وابنته أثناء فرضهم إتاوات على المواطنين بالجمالية

سفاح الجماليه

طارق تلجه

البلطجه

الاجرام

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة