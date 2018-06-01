الجريمة مستمرة بنهار رمضان.. شخص يشرع فى قتل زوجته بسبب غيرته الجنونية

كتبت أسماء شلبى

حررت زوجة بلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر، ضد زوجها بسبب شروعه فى قتلها، لخلافات زوجية جمعتهما طوال سنوات انتهت بطعنها بسكين، بسبب خروجها برفقة شقيقتها دون إخباره، واتهامها فى أخلاقها.

تفاصيل الجريمة التى أقدم عليها الزوج "م.ع.ف" بحق زوجته "ن.ص.س" فى نهار رمضان، أنهت سنوات عشرة بعد معاناتها طوال سنوات بسبب جهل أهلها ورفضهم تطليقها وإجبارها على الرجوع لزوج يتفنن فى تعذيبها وتهديدها بالزواج من أخرى والحرمان من أطفالها إذا اعترضت على أفعاله التى جعلتها من كثرة الخوف للذهاب لطبيب نفسى بعد أن دمر حياتها وأصابها بهاجس سيطر على حياتها.

وتابعت الزوجة وفق البلاغ التى حررته أمام قسم شرطة أكتوبر: "والدتى كانت لا تمانع أن ننفق على زوجى وأن يعنفنى أو يجبرنى على الحرمان من أبنائى بعد طرده لى ليلا ورفضه حتى رؤيتهم فى مقابل عدم تطليقى مصرحة: "مش عايزة سلايفى يشمتوا فيا".

وأكملت: حاولت الهرب أكثر من مرة، وأرجعونى إليه غصبا تحت الضرب والتهديد، وعندما ذهبت لمحكمة الأسرة بأكتوبر وأقمت دعوى طلاق دون علمهم، وجاء الإنذار لزوجى فكادوا يقتلونى وأجبرونى للذهاب والتنازل عنها.

وأضافت: جن جنون زوجى وأصبح يضيق على ويتهمنى فى أخلاقى بعد علم زوجى برغبتى فى تطليقه، وفى آخر خلاف اتهمنى بخيانته بسبب خروجى مع شقيقتى دون علمه، وانهال عليا ضربا بالسكين وتسبب فى دخولى للمستشفى، ولولا لطف الله لكان تخلص منى وفق التقارير الطبية.

وأشارت الزوجة إلى أن محاميها حرك دعويى طلاق للضرر، وأخرى باتهامه بالشروع فى قتلها، وتنتظر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحصولها على حقها من زوجها.