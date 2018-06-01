الثلاثاء.."بروكسل للبحوث" يعقد مؤتمرا حول تجاوزات إيران وموقف أوروبا تجاهها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يعقد مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان، مؤتمرا بعنوان"دور إيران فى شرق أوسط مضطرب: نحو موقف أوروبى جديد تجاه إيران" فى البرلمان الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء القادم، الموافق الخامس من يونيو 2018 حول إيران ومصير الاتفاق النووى.

يدير جلسات المؤتمر، السفير مارك أوتى المبعوث البلجيكى الخاص لسوريا والشرق الأوسط والمستشار الرسمى لنائب رئيس وزراء بلجيكا ووزير الخارجية ديدييه ريندرز، بينما تضم قائمة المتحدثين عضو البرلمان الأوروبى تونّى كيلام عن الحزب الشعبى الأوروبى وعضو لجنة السياسات الخارجية فى البرلمان الأوروبى ولجنة الدفاع والأمن فى البرلمان الأوروبى.

وسيناقش المؤتمر تجاوزات إيران ودورها فى الحروب بالوكالة وذلك من خلال التدخل فى شئون الدول المجاورة، مما يزعزع استقرار الشرق الأوسط، كما سيأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الإيرانية بما يتعلق بحقوق الإنسان فى الداخل الإيرانى وقمع الناشطين والإخفاء القسرى والإعدامات خارج القانون.

وتضم القضايا التى سيتم مناقشتها، موضوع التمييز العرقى والاعتداءات على الحريات المدنية وحقوق المرأة ودور إيران فى أزمة الاتفاق النووى وآليات تنفيذ ذلك، لما للملف من أهمية قصوى للبرلمان الأوروبى ودول الاتحاد ودول المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تشكيل موقف أوروبى جديد لهذه الأزمات، ولمنع إيران من امتلاك سلاح نووى يهدد أمن دول الجوار والسلم والأمن العالميين، ولحماية المصالح الأوروبية من خلال استجابة أوروبية مبنية على كل هذه المعطيات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى فى الثامن من مايو المنصرم وفرض عقوبات جديدة على طهران.