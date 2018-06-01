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"التعليم" تعلن أرقام غرفة عمليات متابعة سير امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:28 م
"التعليم" تعلن أرقام غرفة عمليات متابعة سير امتحانات الثانوية العامة د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب - محمود طه حسين
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أعلن أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء  عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، صباح يوم الأحد 3/6/2018، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1/7/2018.
 
أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أنه قد تم تخصيص مجموعة من أرقام الخطوط الهاتفية لتسهيل عملية التواصل بشكل مباشر وسريع مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه سير أعمال الامتحانات، سواءً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أو للعاملين بلجان سير الامتحان وهذه الأرقام هي على النحو التالي:
*      27957305
*      27957628
*      27941089
*      27957431
*      27957631
*      27957592 (فاكس)
بالإضافة إلى الخط الساخن للوزارة على الرقم (19126)، وإتاحة خدمة (WhatsApp) على الرقم 01005103349.
 
كما أكد حجازي أن غرفة العمليات المركزية بديون عام الوزارة  سوف تتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بامتحان الثانوية العامة للعام الحالي سواء من الطلاب، أو المعلمين، أو أولياء الأمور، وسيتم التواصل الفوري معهم والرد على جميع الاستفسارات والشكاوي، والعمل على سرعة حلها، وتؤكد الوزارة أن أي أرقام أخري تعلن أو تنشر غير هذه الأرقام هي غير صحيحة ولا تمت للوزارة بصلة.

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