التحالف الدولى فى العراق وسوريا يعترف بمقتل أكثر من 890 مدنيا

(أ ف ب)

أقر التحالف الدولى ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة فى سوريا والعراق الجمعة بمقتل تسعة مدنيين إضافيين فى ضربات جوية، ما يرفع إلى 892 مدنيا عدد من قتلوا خلال نحو أربعة أعوام.

واوضح التحالف فى بيان انه انهى فى أبريل درس 159 بلاغا باحتمال سقوط ضحايا مدنيين اعتبرت 149 منها تفتقر إلى الصدقية.

فى المقابل، اعتبرت خمسة بلاغات تتصل بقصف لأهداف فى العراق وسوريا بين التاسع من يناير 2017 و18 يناير، ذات صدقية وقد اسفرت عن مقتل تسعة مدنيين.

واورد البيان انه فى التاسع من يناير 2017 وتحديدا قرب مدينة الموصل العراقية، قتل مدنيان فى ضربة استهدفت الية مفخخة كانت تتجه الى مواقع للتحالف.