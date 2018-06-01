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البابا تواضروس يشارك باحتفالية "دخول السيد المسيح مصر" اليوم

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
البابا تواضروس يشارك باحتفالية "دخول السيد المسيح مصر" اليوم رحلة العائلة المقدسة إلى مصر - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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يشارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بالمتحف القبطى بمصر القديمة، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الدولة فى مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعض السفراء العرب والأجانب.

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى، المؤرخ والمفكر الكبير، وكلمة لكل من الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

كانت العائلة المقدسة، السيدة مريم العذراء والسيد المسيح وهو طفل والقديس يوسف النجار، قد بدأت زيارة تاريخية لمصر هرباً من الطغاة الذين حاولوا قتل السيد المسيح فى طفولته، جاءت العائلة المقدسة من فلسطين عبر طريق العريش ووصلت إلى بابليون أوما يعرف اليوم بمصر القديمة ثم تحركت نحو الصعيد واختبأت هناك فترة ثم عادت للشمال مروراً بوادى النطرون واجتازت الدلتا مرورا بسخا ثم واصلت  طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت ويعرف خط سير هذه الرحلة برحلة العائلة المقدسة .

أكد منير غبور،  رئيس جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نهرا )، أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لهذه المناسبة التاريخية بالتعاون مع المتحف القبطى المصرى لتخرج الاحتفالية بالشكل الذى يليق بهذا الحدث العالمى، حيث تقام على مسرح وسط أجمل الآثار والمبانى المعمارية ببهو المتحف القبطى، موضحاً أن جمعية نهرا تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة على خريطة سياحة الحج الدينى المسيحى.

 


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