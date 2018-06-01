البابا تواضروس يرأس احتفالية مسار العائلة المقدسة بحضور رئيس الوزراء اليوم

يفتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بالمتحف القبطى بمصر القديمة، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الدولة، فى مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعض السفراء العرب والأجانب.

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى وزير الآثار وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

في نفس السياق، يفتتح الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك مغارة العائلة المقدسة بالمطرية صباح الجمعة أيضًا.