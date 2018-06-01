video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والكاثوليك يفتتحون مغارة أثرية

البابا تواضروس يرأس احتفالية مسار العائلة المقدسة بحضور رئيس الوزراء اليوم

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:00 ص
البابا تواضروس يرأس احتفالية مسار العائلة المقدسة بحضور رئيس الوزراء اليوم قداسة البابا تواضروس
سارة علام
إضافة تعليق
يفتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بالمتحف القبطى بمصر القديمة، بحضور عدد  كبير من المسئولين ورجال الدولة، فى مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعض السفراء العرب والأجانب.
 

تبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى وزير الآثار وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يشارك 7 وزراء و5 محافظين احتفالية إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

في نفس السياق، يفتتح الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك مغارة العائلة المقدسة بالمطرية صباح الجمعة أيضًا.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يشارك باحتفالية "دخول السيد المسيح مصر" اليوم

العائلة المقدسة

الكنيسة

البابا تواضروس




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة