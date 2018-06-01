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الجمعة، 01 يونيو 2018 05:58 م
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الادعاء العام الألمانى يطلب تسليم الزعيم الانفصالى الكتالونى إلى إسبانيا

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:05 م
الادعاء العام الألمانى يطلب تسليم الزعيم الانفصالى الكتالونى إلى إسبانيا الزعيم الانفصالى الكتالونى السابق كارليس بوتشيمون
أ ش أ
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طلب الادعاء العام الألمانى، اليوم الجمعة، تسليم الزعيم الانفصالى الكتالونى السابق كارليس بوتشيمون إلى السلطات الإسبانية.

وأعلن الادعاء العام، فى بيان، اليوم، أنه قدم الطلب أمام محكمة "شليزفيج" للسماح بتسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية، كما طلب مجددا بإيداع بوتشيمون فى سجن "الترحيل" تحسبا لهروبه.

يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد ألقت القبض على بوتشيمون عند دخوله ألمانيا قادما من الدنمارك مارس الماضى، بينما كان فى طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، حيث كان يعيش فى المنفى بعد اتهام السلطات الإسبانية له بالتمرد وإساءة استخدام المال العام خلال الاستفتاء الذى أجرى العام الماضى حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

 


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