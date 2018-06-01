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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:36 م
خالد صلاح
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الأونروا تطلق حملة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:10 م
الأونروا تطلق حملة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك فلسطينيين - أرشيفية
وكالات
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أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حملة لجمع التبرعات بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها المسماة "الكرامة لا تقدر بثمن."

وأشارت الأونروا فى بيان إلى أن هناك اكثر 483 ألف لاجئ فلسطينى مسجل لدى الأونروا فى لبنان، والعديدون منهم يعيشون فى المخيمات الإثنى عشر الموجودة فى البلاد.

يذكر أن الأونروا التى توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطينى فى مناطق عملياتها الخمسة تعانى أزمة مالية خانقة.

 


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الامم المتحدة




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