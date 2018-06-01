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اعترافات عاطل: تاجرت فى الفودو والوحشيش ووزعتهما على المتعاطين بالهرم

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:00 ص
اعترافات عاطل: تاجرت فى الفودو والوحشيش ووزعتهما على المتعاطين بالهرم مخدر الفودو - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف العاطل المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالاتهامات الموجهة إليه، موكدًا ملكيته للمواد المضبوطة بحوزته، وشروعه فى توزيعها على عملائه بمنطقة الهرم؛ مبررا حمله السلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وذلك وفقما جاء بتحريات المباحث التى تسلمتها النيابة العامة.

وأصدرت النيابة، قرارا بالتحفظ على 60 جرام هيروين، و65 جرام من مخدر الفودو، بالإضافة إلى 100 جرام من مخدر الحشيش، و45 قرص مخدر، و35 طلقة، وسلاح أبيض، ضبطوا بحوزة المتهم وإرسالهم للمعامل المختصة لفحصهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم الذى يدعى "سراج الدين.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما ثبت صحة التحريات التى أشارت أيضاً إلى سابقة اتهامه فى 5 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة فى الهرم.

كانت إدارة مكافحة المخدرات، ألقت القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، وحيازته كمية من مخدر الحشيش والفودو والأقراص المخدرة والهيروين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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