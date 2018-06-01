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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:28 م
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استقالة الرئيس التنفيذى لشركة "بتروبراس" البرازيلية بعد إضراب السائقين

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:10 م
استقالة الرئيس التنفيذى لشركة "بتروبراس" البرازيلية بعد إضراب السائقين إضراب السائقين فى البرازيل
(أ ش أ)
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تقدم بيدرو بارينتى الرئيس التنفيذى لشركة "بتروبراس" النفطية المملوكة للدولة باستقالته، اليوم الجمعة، بعد إضراب سائقى الشاحنات للمطالبة بتخفيض أسعار وقود الديزل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الإضراب الذى استمر لمدة تسعة أيام كان انتهى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى بعدما أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تخطط لدعم سعر وقود الديزل.

وأضافت الشبكة أن سعر أسهم شركة "بتروبراس" انخفض بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت الشركة فى بيان لها اليوم، استقالة بارينتى وأنه سيتم تعيين رئيس تنفيذى مؤقت للشركة.

وكان إضراب سائقى الشاحنات قد أدى إلى حدوث نقص حاد فى الوقود فى مختلف أنحاء البرازيل، فيما تفيد تقارير صحفية بأن الإضراب أدى إلى خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار منذ بدايته فى الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي.

 


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