video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:13 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 725 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.9 مليون ورقة منفذة على 530 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 83.99% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 5327 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 740 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 72 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 849 مليون جنيه بحجم تداول 117 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 26 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6176 مليون جنيه بحجم تداول 857 ورقة مالية منفذة من خلال 99 ألف عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استنفاد رصيد شهادات إيداع "أوراسكوم للاتصالات" و"إيديتا" و"ليسيكو"

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.32% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تخسر 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.9%

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة