ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 725 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.9 مليون ورقة منفذة على 530 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 83.99% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 5327 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 740 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 72 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 849 مليون جنيه بحجم تداول 117 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 26 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6176 مليون جنيه بحجم تداول 857 ورقة مالية منفذة من خلال 99 ألف عملية.