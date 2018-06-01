video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إعدام 15 طن لحوم فاسدة بعد ضبطها داخل مصنع فى أبو النمرس

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
إعدام 15 طن لحوم فاسدة بعد ضبطها داخل مصنع فى أبو النمرس لحوم فاسدة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإعدام 15 طن لحوم فاسدة ضبطت بحوزة صاحب مصنع منتجات لحوم بأبو النمرس، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

جاء قرار النيابة بإعدام اللحوم بعد تشكيل لجنة ثلاثية تولت فحصها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب مصنع لحوم بأبو النمرس، لكميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يعيد تصنيعها لبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المتهم، وبحوزته 15 طن من اللحوم مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1438 بطاقة تموينية بأطفيح ولحوم فاسدة بالبدرشين فى الجيزة

القبض على صاحب مصنع بحوزته 15 طن لحوم فاسدة بأبو النمرس

اخبار الحوادث

حوادث

اخبار مصر

لحوم فاسدة

منتجات اللحوم

مصنع منتجات اللحوم




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة