إعدام 15 طن لحوم فاسدة بعد ضبطها داخل مصنع فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإعدام 15 طن لحوم فاسدة ضبطت بحوزة صاحب مصنع منتجات لحوم بأبو النمرس، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

جاء قرار النيابة بإعدام اللحوم بعد تشكيل لجنة ثلاثية تولت فحصها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب مصنع لحوم بأبو النمرس، لكميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يعيد تصنيعها لبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المتهم، وبحوزته 15 طن من اللحوم مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.