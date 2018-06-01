video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرات العودة شرق غزة

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:20 م
إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرات العودة شرق غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال
أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى تجاههما أثناء مشاركتهما فى الجمعة العاشرة من "مسيرات العودة" شرقى قطاع غزة.


وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على عدد من الشبان قرب الحدود ، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص نقلا على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج.
ويتظاهر الفلسطينيون اليوم فى الجمعة العاشرة من مسيرات العودة فى مخيمات العودة الخمسة ، على طول الشريط الحدودى الشرقى لقطاع غزة تحت شعار" من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".


ومن المقرر أن يتم مساء اليوم تنظيم مسيرة فى مدينة حيفا الواقعة على شاطئ البحر المتوسط فى الداخل الإسرائيلى، حيث أكد الحراك الشبابى فى حيفا أن "نداء غزة للتظاهر (من غزة إلى حيفا) خطوة واحدة مهمة وجذرية فى الطريق الذى بدأنا السير فيه".


وأضاف الحراك - فى بيان اليوم - "لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة الإسرائيلية، ولعل أخطر ما واجهه شعبنا فى الداخل، السعى الصهيونى إلى تقسيمنا: تقسيم فلسطين، وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجرين من الوطن ، ومحاولة إقناعنا بأننا لسنا جزءا من الشعب الفلسطينى، ومحاولة سلب حقنا فى أن نعيش مستقبلا واحدا مشتركا حرا وكريما فى كل بلادنا".


وشهدت حيفا مؤخرا سلسلة تظاهرات داعمة وغاضبة إثر المجزرة التى ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين الغزيين السلميين فى عدة مواقع متاخمة للسياج الفاصل والتى استشهد خلالها وعلى إثرها 118 فلسطينيا، إضافة لإصابة الآلاف.


وكانت أبرز التظاهرات التى شهدتها حيفا وأكبرها بعنوان "اغضب مع غزة"، التى قمعتها الشرطة الإسرائيلية بوحشية، واعتقلت خلالها 21 متظاهرا أفرج عنهم جميعا بأمر قضائى، ونقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.


وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار يوم 30 مارس الماضى، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، إذ دشنت مجموعة مخيمات قرب السياج على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار ، واستشهد 118 فلسطينيا وأصيب نحو 13300 بجروح مختلفة واختناق بالغاز منها 330 إصابة خطيرة ، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"منظمة التحرير الفلسطينية": 83 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال مايو الماضى

اشتباكات

قوات الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

أخبار عربية




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة