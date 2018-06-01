إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرات العودة شرق غزة

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أصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى تجاههما أثناء مشاركتهما فى الجمعة العاشرة من "مسيرات العودة" شرقى قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على عدد من الشبان قرب الحدود ، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص نقلا على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج.

ويتظاهر الفلسطينيون اليوم فى الجمعة العاشرة من مسيرات العودة فى مخيمات العودة الخمسة ، على طول الشريط الحدودى الشرقى لقطاع غزة تحت شعار" من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".



ومن المقرر أن يتم مساء اليوم تنظيم مسيرة فى مدينة حيفا الواقعة على شاطئ البحر المتوسط فى الداخل الإسرائيلى، حيث أكد الحراك الشبابى فى حيفا أن "نداء غزة للتظاهر (من غزة إلى حيفا) خطوة واحدة مهمة وجذرية فى الطريق الذى بدأنا السير فيه".



وأضاف الحراك - فى بيان اليوم - "لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة الإسرائيلية، ولعل أخطر ما واجهه شعبنا فى الداخل، السعى الصهيونى إلى تقسيمنا: تقسيم فلسطين، وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجرين من الوطن ، ومحاولة إقناعنا بأننا لسنا جزءا من الشعب الفلسطينى، ومحاولة سلب حقنا فى أن نعيش مستقبلا واحدا مشتركا حرا وكريما فى كل بلادنا".



وشهدت حيفا مؤخرا سلسلة تظاهرات داعمة وغاضبة إثر المجزرة التى ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين الغزيين السلميين فى عدة مواقع متاخمة للسياج الفاصل والتى استشهد خلالها وعلى إثرها 118 فلسطينيا، إضافة لإصابة الآلاف.



وكانت أبرز التظاهرات التى شهدتها حيفا وأكبرها بعنوان "اغضب مع غزة"، التى قمعتها الشرطة الإسرائيلية بوحشية، واعتقلت خلالها 21 متظاهرا أفرج عنهم جميعا بأمر قضائى، ونقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.



وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار يوم 30 مارس الماضى، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، إذ دشنت مجموعة مخيمات قرب السياج على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار ، واستشهد 118 فلسطينيا وأصيب نحو 13300 بجروح مختلفة واختناق بالغاز منها 330 إصابة خطيرة ، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة.