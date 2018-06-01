إصابة 4 أشقاء فى مشاجرة بقوص بينهم مصاب بطلق نارى

نشبت مساء اليوم، مشاجرة بين بعض الأفراد بمركز قوص جنوب محافظة قنا، مما أسفر عن إصابة 4 أشقاء بينهم مصاب بطلق نارى.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة حمدى أحمد خليل، 28 سنة مصاب بطلق نارى بالساق، وأشقائه الثلاثة محمد وعبد النبى وعاطف أحمد خليل مصابين بكدمات وجروح.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قوص المركزى وتحرير محضر بالواقعة.