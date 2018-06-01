إصابة عاملين فى مشاجرة لخلافات المصاهرة بالمنوفية

المنوفية- محمود شاكر

أصيب عاملان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات المصاهرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كلاً من " ر م ع " عامل ومقيم دائرة القسم مصاباً ببتر للإصبع الأصغر لليد اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، و" إ ع ز " عامل ومقيم دائرة القسم مصاباً باشتباه تهتك بجزء من الأذن اليسرى، وجرح متهتك بالرأس كدمة بالرقبة.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بسبب المصاهرة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.