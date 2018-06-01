video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عاملين فى مشاجرة لخلافات المصاهرة بالمنوفية

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:15 ص
إصابة عاملين فى مشاجرة لخلافات المصاهرة بالمنوفية مشاجرة-ارشيفية
المنوفية- محمود شاكر
إضافة تعليق
 
أصيب عاملان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات المصاهرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كلاً من " ر م ع "  عامل ومقيم دائرة القسم مصاباً ببتر للإصبع الأصغر لليد اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، و"  إ ع ز "  عامل ومقيم دائرة القسم مصاباً باشتباه تهتك بجزء من الأذن اليسرى، وجرح متهتك بالرأس كدمة بالرقبة.
 
بالانتقال والفحص وسؤال المصابين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بسبب المصاهرة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن المنوفية يفحص 32 شقة مفروشة وينفذ 20 قرار إزالة فى حملات مكبرة

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

مشاجرة

منوف




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة