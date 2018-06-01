إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب شخصين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية فى الرحمانية بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز الرحمانية، باستقبال المستشفى العام شخصين مصابين إثر مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كل من طرف أول "حمدى ا ن" 43 سنة، مصابا بجروح قطعية باليد، مقيم بمدينة الرحمانية، و"محمد ح س" مقيم بسيدى سالم كفر الشيخ، مصابا بجرح قطعى، وطرف ثانى "محمود م ا"، و"أحمد م ا ا"، بسبب خلافات الجيرة بينهما على قطعة أرض، وتم التحفظ على طرفى المشاجرة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.