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الجمعة، 01 يونيو 2018 09:08 ص
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إصابة سائق وعامل فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:32 ص
إصابة سائق وعامل فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية حادث تصادم -ارشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب سائق وعامل بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بوقوع  حادث تصادم ومصابين بدائرة مركز السادات .
 
بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة نقل قيادة " ح ع ع " سائق ومقيم جيزة ، ودراجة نارية قيادة" ع ع ع " عامل ومقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.
 
نجم عن الحادث إصابة  كل من قائد السيارة بجرح قطعى بالجبهة وقائد الدراجة النارية باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وكسر بالفخذ والذراع الأيسر وغيبوبة  لا يمكن استجوابه، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.
 
حدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليهما وبسؤال  قائد السيارة أفاد بمضمون ما جاء بالفحص وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 

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