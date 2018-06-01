إسرائيل تستفز مشاعر المسلمين وتسمح بمسيرة للشواذ فى شهر رمضان

كتب- هاشم الفخرانى

فى استفزاز جديد من قبل إسرائيل لمشاعر العرب بشكل عام والفلسطينين بشكل خاص، سمحت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة مسيرة للشواذ جنسياً فى قرية كفر سابا التابعة لمحافظة طولكرم بالضفة الغربية .

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن السلطات سمحت لـ2.500 إسرائيلى بالمشاركة اليوم الجمعة فى المسيرة ،وإقامتها خلال شهر رمضان المقدس لدى المسلمين.

وأوضحت الإذاعة أن كفر سابا أصبحت من المدن التى سيقام فيها مسيرات الشواذ جنسيا بعد القدس وبئر السبع وتل أبيب التى قررت السلطات اقامة المسيرة السنوية للشواذ الأسبوع المقبل .

وجاء السماح للمسيرة السنوية للشواذ رغم علم السلطات الاسرائيلية أنه يتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان واحتفالات المسلمين بليلة القدر.