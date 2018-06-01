إسبانيا توافق على الحكومة الكتالونية الجديدة

مدريد (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإسبانية الجمعة، على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكتالونية الجديدة التى لم تعد تضم "وزراء" مسجونين أو فى الخارج، الشرط الأساسى لرفع الوصاية عن المنطقة.

ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التى شكلها الثلاثاء، الرئيس الكتالونى كيم تورا فى عدد الجمعة من الجريدة الرسمية لحكومة كتالونيا، كما ذكر صحفيو وكالة فرانس برس.

ولم تنشر اللائحة إلا بموافقة الحكومة المركزية التى وضعت المنطقة تحت إشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضى.

ورفضت مدريد نشر اول تشكيلة حكومية لتورا فى 19 مايو لأنها كانت تشمل 4 وزراء مسجونين أو منفيين فى بلجيكا منذ إعلان الاستقلال غير المجدى فى 27 أكتوبر.

لكن رئيس كتالونيا نشر الثلاثاء، هذه التشكيلة الجديدة بدون القادة الانفصاليين الأربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم فى محاولة الانفصال.

وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية فى الجريدة الرسمية بتولى هذه الحكومة مهامها، مما سيؤدى بشكل إلى رفع الوصاية التى رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية فى شمال شرق إسبانيا.