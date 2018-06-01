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إحباط محاولة سرقة نتيجة الإعدادية بالقليوبية عقب اختراق موقع الكنترول

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:48 م
إحباط محاولة سرقة نتيجة الإعدادية بالقليوبية عقب اختراق موقع الكنترول طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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نجحت أجهزة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى إحباط محاولة سرقة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اختراق موقع الكنترول الرئيسى للنتيجة.

 

ورصدت أجهزة المتابعة محاولة اختراق سيستم موقع النتيجة، وبالتتبع تبين أن وراء المحاولة أخصائى تطوير تكنولوجى بإدارة قها التعليمية يدعى "ف.ب"، بهدف بيعها لحسابه الخاص.

 

انتقل على الفور طه عجلان وكيل الوزارة وقيادات المديرية، وتبين هروب المتهم، وتم تكليف مسئولى الكنترول بتغيير كافة الروابط وإعداد النتيجة من جديد وتأمينها من محاولات الاختراق لحين اعتمادها من المحافظ وإعلانها خلال اليومين القادمين.

 

وأكد عجلان فى تصريحات صحفية أن محاولة اختراق الكنترول سيعطل ظهور النتيجة لأكثر من 7 ساعات نتيجة إعداد الداتا الخاصة بها كاملة، وتنسيقها من جديد وبشكل يسمح بالحصول عليها دون مشكلات.

 


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