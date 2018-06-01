أهم 10 بوستات: ستوك سيتى: "كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر فى ودية كولومبيا"

كتب إبراهيم حسان

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..

1- أبو هشيمة يزور برفقة الفنان تامر حسنى والفنانة زينة والفنان عمرو سعد مستشفى الريش للأطفال





أحمد أبو هشيمة يزور مستشفى أبو الريش للأطفال

2- محمد بن راشد يشهد سباق "الأوكس" الإنجليزى الكلاسيكى للخيل بإنجلترا





محمد بن راشد فى إنجلترا

3- شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا فنيا لأول مرة فى السعودية: "للنساء فقط"





شيرين

4- ستوك سيتى يؤازر لاعبه: " ‫كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر في ودية اليوم أمام كولومبيا"





رمضان صبحى

5- السفارة المصرية بواشنطن تكشف لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس الأمريكى





السفارة المصرية بواشنطن

6- سفيرة مصر لدى بوروندي تستضيف ليلة رمضانية مصرية





الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

7- تشكيل المنتخب الوطني في لقائه مع كولومبيا





تشكيل الفراعنة أمام كولومبيا





8- رشا مهدى على طريقة عمرو دياب: "وهوا الهضبة أحسن مني"



9- ياسمين عبد العزيز تنشر أفيش فيلم "الأبلة طمطم" على فيس بوك





ياسمين عبد العزيز

10- كريم عبد العزيز يتمنى الفوز للمنتخب على كولومبيا: "علي الفوز ناويين"

