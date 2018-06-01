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أهم 10 بوستات: ستوك سيتى: "كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر فى ودية كولومبيا"

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:02 م
أهم 10 بوستات: ستوك سيتى: "كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر فى ودية كولومبيا" رمضان صبحى
كتب إبراهيم حسان
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..

 

1- أبو هشيمة يزور برفقة الفنان تامر حسنى والفنانة زينة والفنان عمرو سعد مستشفى الريش للأطفال
 

أحمد أبو هشيمة يزور مستشفى أبو الريش للاطفال
أحمد أبو هشيمة يزور مستشفى أبو الريش للأطفال
 

 

2- محمد بن راشد يشهد سباق "الأوكس" الإنجليزى الكلاسيكى للخيل بإنجلترا
 

محمد بن راشد فى إنجلترا
محمد بن راشد فى إنجلترا

 

3- شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا فنيا لأول مرة فى السعودية: "للنساء فقط"
 

شيرين
شيرين

 

4- ستوك سيتى يؤازر لاعبه: " ‫كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر في ودية اليوم أمام كولومبيا"
 

رمضان صبحى
رمضان صبحى

 

5- السفارة المصرية بواشنطن تكشف لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس الأمريكى
 

السفارة المصرية بواشنطن
السفارة المصرية بواشنطن

 

6- سفيرة مصر لدى بوروندي تستضيف ليلة رمضانية مصرية
 

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

 

7- تشكيل المنتخب الوطني في لقائه مع كولومبيا
 

تشكيل الفراعنة أمام كولومبيا
تشكيل الفراعنة أمام كولومبيا


 

8- رشا مهدى على طريقة عمرو دياب: "وهوا الهضبة أحسن مني"
 

9- ياسمين عبد العزيز تنشر أفيش فيلم "الأبلة طمطم" على فيس بوك
 

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 

10- كريم عبد العزيز يتمنى الفوز للمنتخب على كولومبيا: "علي الفوز ناويين"
 

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

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