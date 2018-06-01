أهم 10 بوستات: ستوك سيتى: "كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر فى ودية كولومبيا"

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..
1- أبو هشيمة يزور برفقة الفنان تامر حسنى والفنانة زينة والفنان عمرو سعد مستشفى الريش للأطفال
أحمد أبو هشيمة يزور مستشفى أبو الريش للأطفال
2- محمد بن راشد يشهد سباق "الأوكس" الإنجليزى الكلاسيكى للخيل بإنجلترا
محمد بن راشد فى إنجلترا
3- شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا فنيا لأول مرة فى السعودية: "للنساء فقط"
شيرين
4- ستوك سيتى يؤازر لاعبه: " كل التوفيق لرمضان صبحى ومنتخب مصر في ودية اليوم أمام كولومبيا"
رمضان صبحى
5- السفارة المصرية بواشنطن تكشف لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس الأمريكى
السفارة المصرية بواشنطن
6- سفيرة مصر لدى بوروندي تستضيف ليلة رمضانية مصرية
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
7- تشكيل المنتخب الوطني في لقائه مع كولومبيا
تشكيل الفراعنة أمام كولومبيا
8- رشا مهدى على طريقة عمرو دياب: "وهوا الهضبة أحسن مني"
9- ياسمين عبد العزيز تنشر أفيش فيلم "الأبلة طمطم" على فيس بوك
ياسمين عبد العزيز
10- كريم عبد العزيز يتمنى الفوز للمنتخب على كولومبيا: "علي الفوز ناويين"
كريم عبد العزيز
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