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أمن الجيزة ينهى نزاعا بين عائلتين فى جلسة صلح بحضور أعضاء مجلس النواب

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:52 م
أمن الجيزة ينهى نزاعا بين عائلتين فى جلسة صلح بحضور أعضاء مجلس النواب مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة قسم شرطة الجيزة، وإنهاء النزاع القائم بينهما.

حضر جلسة الصلح عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، والأجهزة التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى رجال الدين، وكبار العائلات، حيث تم التوفيق بالصلح النهائى بين الطرفين، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إنهاء الخصومات الثأرية والنزاعات القائمة صلحاً والعمل على تصفيتها منعاً لتطورها، بهدف تعميق الشعور الأمنى والاستقرار لدى المواطنين.

 


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