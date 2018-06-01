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أسهم أوروبا تقفز مع التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية فى إيطاليا

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:00 م
أسهم أوروبا تقفز مع التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية فى إيطاليا أسهم البورصة - أرشيفية
(رويترز)
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بدعم من مكاسب للأسهم الإيطالية بعد أن أنهى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية مأزقا سياسيا استمر ثلاثة أشهر وأزال خطر انتخابات عامة أخرى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا واحدا فى المئة بينما صعد المؤشر داكس الألمانى 0.9 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز البريطانى 0.3 بالمئة.

وقفز المؤشر الرئيسى للأسهم الإيطالية بما يصل إلى 2.9 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين البورصات الأخرى فى أوروبا، مع صعود مؤشر البنوك الإيطالية 3.8 بالمئة.

وكانت الأسهم الإيطالية قد تعرضت مؤخرا لهزة بسبب حالة عدم اليقين السياسى التى دفعت المؤشر القياسى للهبوط بأكثر من 9 بالمئة فى مايو أيار، وهو أسوأ شهر له منذ يونيو حزيران 2016 .

وفى بورصة مدريد ارتفع مؤشر الأسهم الإسبانية 1.8 بالمئة بعد أن تولى الاشتراكى بيدرو سانشيز منصب رئيس الوزراء خلفا للمحافظ المخضرم ماريانو راخوى الذى خسر فى تصويت على حجب الثقة فى أعقاب فضيحة فساد.

وخالفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية اتجاه السوق مع هبوط سهم ديالوج سيميكونداكتور 15 بالمئة. وقالت الشركة إن عملاق التكنولوجيا أبل يخطط لخفض طلبيات الرقائق الالكترونية للهواتف الذكية وهو ما سيقلص إيرادات ديالوج هذا العام بنحو 5 فى المئة.

وبلغت خسائر أسهم ديالوج منذ بداية 2018 حوالى 40 بالمئة، فى أعقاب هبوط بلغ 35 بالمئة فى 2017 .

وأغلق سهم دويتشه بنك مرتفعا 2.8 بالمئة ليسترد بعض خسائره الحادة التى منى بها فى الجلسة السابقة والتى أثارها تقرير بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى صنف فى العام الماضى عمليات المصرف الألمانى فى الولايات المتحدة بأنها تواجه مشاكل.

 


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