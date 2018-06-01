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الجمعة، 01 يونيو 2018 10:11 م
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أسعار النفط اليوم الجمعة 1-6- 2018 برنت يسجل 77.72 دولار للبرميل

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:00 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 1-6- 2018 برنت يسجل 77.72 دولار للبرميل حقول نفط
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 1-6- 2018، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.15 دولار للبرميل، وسجل مزيج برنت 77.72 دولار للبرميل.
 
 

زيادة إنتاج النفط

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضى بأن السعودية، القائد الفعلى لأوبك، وروسيا تناقشان زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض انخفاض إنتاج فنزويلا ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيرانى.
 
 
 
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.
 
وأبلغ مصدر خليجى على دراية بالتوجهات السعودية رويترز يوم الأربعاء بأن الجانبين مستعدان لتعديل الإمدادات تدريجيا لتغطية النقص المحتمل.
 
 
 

روسيا ترع إنتاجها السنوى من الغاز

 
ومن جانبه قال نائب وزير الطاقة الروسى إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها السنوى من الغاز الطبيعى المسال المنقول بحرا إلى 120 مليون طن بحلول 2035 واقتطاع حصة سوقية من استراليا والولايات المتحدة عبر استغلال انخفاض التكاليف.
 
وقال بافل سوروكين نائب وزير الطاقة فى مقابلة ”روسيا قد تضع هدف إنتاج 100-120 مليون طن (من الغاز الطبيعى المسال) سنويا بحلول 2035“.
 
وأضاف ”نستنتج هذا من خلال مباحثاتنا مع الشركات بشأن قدراتها، والتى قد تضيفها إلى مشاريعها المعلنة مسبقا“.
 
ويهدف يامال إلى مساعدة روسيا على زيادة حصتها من سوق الغاز الطبيعى المسال عالميا إلى المثلين بحلول 2020 من نحو 4% حاليا.
 
 

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