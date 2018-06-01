أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار الدولار

رانيا فزاع

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة1- 6- 2018 أول أيام العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام الأسبوع المصرفى أمس الخميس، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، وثبتت أسعار كلا من الدولار والريال السعودى، واليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى ، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر ، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر ، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار ، كالتالى...

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس ، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 20.73 جنيه للشراء ، و 20.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى 23.63 جنيه للشراء ، و 23.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة على نفس سعر ختام الأسبوع المصرفى أمس ، مسجلاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى ، 58.86 للشراء ، و 59.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.