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أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:17 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 مبلغ 648 جنيها للجرام، حتى الآن.
 
وأرجع مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، هذا الانخفاض إلى تراجع فى أسعار المعادن الثمينة لتسجل أوقية الذهب 1298 دولار بدلا من 1305، متوقعا تغيرات فى سعر المعدن النفيس خلال الساعات القادمة.
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

 
عيار 18 : 555 جنيه 
 
 
عيار 21 : 648 جنيه 
 
 
عيار 24 : 740 جنيه 
 
 
الجنيه الذهب : 5148 جنيه 
 
 
السعر العالمى : 1298 دولار
 
 
أسعار الذهب فى مصر تتأثر بعدة  عوامل مختلفة تؤثر فيها منها العرض والطلب وسعر الدولار فى البنوك والسوق الرسمى وكذلك السعر العالمى للأوقية. 
 
ويقدم اليوم السابع عرض تفصيلى بأسعار الذهب كل يوم وتحديث لحظى لأسعار الذهب التى يمكن أن تتغير عدة مرات على مدار اليوم.
 
 

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