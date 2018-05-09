وكيل تموين كفر الشيخ: توريد 138 ألف و 416 طن بالشون والصوامع

كفر الشيخ -محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بان إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى، 138ألف و416طن و478 كيلو كيلو.