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الأربعاء، 09 مايو 2018 11:56 ص
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وكيل تموين كفر الشيخ: توريد 138 ألف و 416 طن بالشون والصوامع

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:56 ص
وكيل تموين كفر الشيخ: توريد 138 ألف و 416 طن بالشون والصوامع صومعه قمح -أرشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بان إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى، 138ألف و416طن و478 كيلو كيلو.

وأضاف الهابط، فى بيان له، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الإستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.
 
 

 


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