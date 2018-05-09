وكيل "تعليم دمياط" يوجه رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمنع الغش

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات فى الشهادات العامة، مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة اليوم الأربعاء، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى 2018/2017، والتى ستبدأ السبت 12 مايو، وتنتهى الخميس 17 مايو الجارى من نفس الأسبوع، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة الثانوية العسكرية، بحضور لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام، وعبده الزينى مدير عام الخدمات، وهشام علوش مدير إدارة شئون الطلبة، وعوض عبد الغنى رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وطالب "وكيل الوزارة" رؤساء اللجان بضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعملية الامتحانات، مطالبًا رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجنة، خاصة وأن جميع اللجان بها ما يكفل أن يؤدى العمل بهدوء، مشيرًا إلى أن العملية داخل اللجنة تتمثل فى الطالب والملاحظ والامتحان، وما يربط الطالب والملاحظ هو الامتحان، وما يربطهم جميعا هو القانون المنظم للامتحانات.

وأوضح "سويلم"، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على ضرورة غلق باب اللجنة مع مسئول الأمن مسبقا ومنع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة ومن لهم حق المتابعة فقط.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ أسيوط، شدد على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب، لافتا إلى أن رئيس اللجنة هو المسئول الأول عن أى خلل قد يقع داخل اللجنة.

وشدد "سويلم" على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقاً للإمكانات المتاحة.