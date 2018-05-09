video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم المنوفية الجديد يجتمع بمديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:18 م
وكيل تعليم المنوفية الجديد يجتمع بمديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة جانب من اللقاء
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد اليوم الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بمقر مكتبه وذلك بحضور رضا الرشيدى وكيل المديرية ،ومديرى عموم الادارات التعليمية ،وفى بداية الاجتماع قام الجميع  بتهنئة وكيل الوزارة على توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له اليوم ، للجميع عن كامل سعادته بالعمل بمحافظة المنوفية ،والتى تعد من أبرز المحافظات على مستوى الجمهورية لما لها من مكانه عالية ومرموقة فهى بلد المفكرين والأدباء والعلماء ،وعلى قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .

وطالبهم بضرورة احاطته بكافة المعوقات والتحديات والمشاكل ،التى تعوق عملهم فى ادارتهم التعليمية للعمل على حلها فورا ،وضرورة احاطته دوما بكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على توفيرها والاستجابه لها فى أسرع وقت ممكن، وذلك لكى تسير العملية التعليمية فى أحسن صورها .

وشدد على ضرورة ،التأكد من جاهزية الآثاث الخاص بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة ،وصلاحية التليفونات الارضية داخل اللجان على أن يكون الوسط المحيط باللجنة فى افضل صوره وضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بامتحانات الدبلومات والثانوية ،وعمل كشوف بتوزيع العمل داخل دواويين الادارات التعليمية تحدد فيها وعلى وجه الدقة اختصاصات كل من يعمل داخل دوايين الادارات التعليمية.

وشدد  على أن يكون التقديم فى المدارس التجريبية فى المواعيد المحددة للقبول طبقا للاعلان المنتظر لهذا الموضوع وضرورة تشكيل لجنة خصيصا لهذا الموضوع تكون مهمتها الاساسية قبول الطلبات وفحصها واختيار من تنطبق عليه الشروط طبقا للاعلان على ان يكون كل ذلك فى اطار من الشفافية المطلقة كما اكد على ضرورة مراجعة المخازن بشأن الكتب الدراسية وذلك ضمن الاجراءات المتبعة لأستقبال العام الدراسى الجديد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجارة المنوفية تعقد مؤتمرها العلمى السنوى لقسم الرياضة والتأمين والإحصاء

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعليم المنوفيه




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة