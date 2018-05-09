وكيل تعليم المنوفية الجديد يجتمع بمديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بمقر مكتبه وذلك بحضور رضا الرشيدى وكيل المديرية ،ومديرى عموم الادارات التعليمية ،وفى بداية الاجتماع قام الجميع بتهنئة وكيل الوزارة على توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له اليوم ، للجميع عن كامل سعادته بالعمل بمحافظة المنوفية ،والتى تعد من أبرز المحافظات على مستوى الجمهورية لما لها من مكانه عالية ومرموقة فهى بلد المفكرين والأدباء والعلماء ،وعلى قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .

وطالبهم بضرورة احاطته بكافة المعوقات والتحديات والمشاكل ،التى تعوق عملهم فى ادارتهم التعليمية للعمل على حلها فورا ،وضرورة احاطته دوما بكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على توفيرها والاستجابه لها فى أسرع وقت ممكن، وذلك لكى تسير العملية التعليمية فى أحسن صورها .

وشدد على ضرورة ،التأكد من جاهزية الآثاث الخاص بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة ،وصلاحية التليفونات الارضية داخل اللجان على أن يكون الوسط المحيط باللجنة فى افضل صوره وضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بامتحانات الدبلومات والثانوية ،وعمل كشوف بتوزيع العمل داخل دواويين الادارات التعليمية تحدد فيها وعلى وجه الدقة اختصاصات كل من يعمل داخل دوايين الادارات التعليمية.

وشدد على أن يكون التقديم فى المدارس التجريبية فى المواعيد المحددة للقبول طبقا للاعلان المنتظر لهذا الموضوع وضرورة تشكيل لجنة خصيصا لهذا الموضوع تكون مهمتها الاساسية قبول الطلبات وفحصها واختيار من تنطبق عليه الشروط طبقا للاعلان على ان يكون كل ذلك فى اطار من الشفافية المطلقة كما اكد على ضرورة مراجعة المخازن بشأن الكتب الدراسية وذلك ضمن الاجراءات المتبعة لأستقبال العام الدراسى الجديد.