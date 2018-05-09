وفد من الجامعات البريطانية يبحث سبل التعاون مع جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيح اليوم الأربعاء ،وفد أكاديمى من 8 أعضاء هيئة تدريس بعدد من الجامعات البريطانية هى الجامعة البيطرية الملكية، ومدرسة لندن للصحة والطب الاستوائى بجامعة لندن، والمعهد الدولى للبحوث الحية، وجامعة ستيرلنج، بالإضافة إلى مركز وورلد فيش للتعرف على الإمكانات التعليمية والبحثية بالجامعة والاطلاع على دور الجامعة على أصعدة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وبحث سبل وآفاق التعاون العلمى المشترك وتبادل الخبرات بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البريطانية فى مجال بحوث الأسماك.

وأكد القمرى فى بيان أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استراتيجية الجامعة بدعم التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات المحلية والعالمية لخدمة التنمية، وتعتبر أحد ثمار زيارة رئيس الجامعة لبعض الجامعات والمؤسسات البحثية البريطانية العام الماضي.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ لديها شراكة علمية وبحثية مع جامعة ستيرلينج ومشروع بحثى مشترك فى مجال زيادة مقاومة الأسماك.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشاركة أعضاء هيئة التدريس من هذه الجامعات للإشراف على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه والمشاركة فى المشروعات البحثية المشتركة بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البريطانية وفيتنام وبنجلاديش فى مجال استخدام مضادات البكتريا وبدائلها مثل البروبيوتيك للتخلص من المسببات البكتيرية لأمراض الأسماك بالإضافة إلى تحسين مستوى الاستجابة المناعية للأسماك لزيادة معدل النمو وجودة الأسماك، كما تضمن برنامج الزيارة تنظيم حلقات نقاش مع الباحثين وقطاع الأعمال من أصحاب المزارع ومصانع الأعلاف وموزعى الأودية.