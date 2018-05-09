video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد من الجامعات البريطانية يبحث سبل التعاون مع جامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:23 م
وفد من الجامعات البريطانية يبحث سبل التعاون مع جامعة كفر الشيخ الوفد البريطانى مع رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيح اليوم الأربعاء ،وفد أكاديمى من 8 أعضاء هيئة تدريس بعدد من الجامعات البريطانية هى الجامعة البيطرية الملكية، ومدرسة لندن للصحة والطب الاستوائى بجامعة لندن، والمعهد الدولى للبحوث الحية، وجامعة ستيرلنج، بالإضافة إلى مركز وورلد فيش للتعرف على الإمكانات التعليمية والبحثية بالجامعة والاطلاع على دور الجامعة على أصعدة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وبحث سبل وآفاق التعاون العلمى المشترك وتبادل الخبرات بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البريطانية فى مجال بحوث الأسماك.

وأكد القمرى فى بيان أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استراتيجية الجامعة بدعم التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات المحلية والعالمية لخدمة التنمية، وتعتبر أحد ثمار زيارة رئيس الجامعة لبعض الجامعات والمؤسسات البحثية البريطانية العام الماضي.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ لديها شراكة علمية وبحثية مع جامعة ستيرلينج ومشروع بحثى مشترك فى مجال زيادة مقاومة الأسماك.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشاركة أعضاء هيئة التدريس من هذه الجامعات للإشراف على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه والمشاركة فى المشروعات البحثية المشتركة بين جامعة كفر الشيخ والجامعات البريطانية وفيتنام وبنجلاديش فى مجال استخدام مضادات البكتريا وبدائلها مثل البروبيوتيك للتخلص من المسببات البكتيرية لأمراض الأسماك بالإضافة إلى تحسين مستوى الاستجابة المناعية للأسماك لزيادة معدل النمو وجودة الأسماك، كما تضمن برنامج الزيارة تنظيم حلقات نقاش مع الباحثين وقطاع الأعمال من أصحاب المزارع ومصانع الأعلاف وموزعى الأودية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة كفر الشيخ توافق على اتفاقية تعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

بحث علمى

جامعه كفر الشيخ




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة