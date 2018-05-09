وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكينى التعاون المشترك

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التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكينى جستن متوتى، والوفد المرافق له، الذى يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا.