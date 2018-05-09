وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكينى التعاون المشترك

وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكينى التعاون المشتركالأربعاء، 09 مايو 2018 08:11 م
وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير
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التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكينى جستن متوتى، والوفد المرافق له، الذى يزور المملكة حاليا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا.
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