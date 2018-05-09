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الأربعاء، 09 مايو 2018 07:58 م
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وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع سفير فرنسا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:21 م
وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع سفير فرنسا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وزير الدفاع الوطنى اللبنانى يعقوب رياض الصراف
أ ش أ
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بحث وزير الدفاع الوطنى اللبنانى يعقوب رياض الصراف، مع السفير الفرنسى لدى لبنان برونو فوشيه، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وكذلك الأوضاع فى لبنان والمنطقة، كما تم خلال اللقاء مناقشة المنحة، التى أعلنت عنها فرنسا فى مؤتمر روما "2" لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والخطوات المنتظر اتخاذها لوضعها حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

 


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