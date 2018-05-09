video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزراء الإعلام العرب يقررون اختيار "الرياض" عاصمة للإعلام العربى لعام 2018 / 2019

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:43 م
وزراء الإعلام العرب يقررون اختيار "الرياض" عاصمة للإعلام العربى لعام 2018 / 2019 مجلس وزراء الإعلام العربى
القاهرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة "الرياض" عاصمة المملكة العربية السعودية كعاصمة للإعلام العربى لعام 2018 / 2019 .

وأكد المجلس ، فى قراره الصادر فى ختام أعمال دورته الـ49 التى عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر ، أنه بناء على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للجامعة وبعد الاستماع إلى مداخلات الوفود المشاركة فى أعمال الدورة تم اختيار مدينة "الرياض" عاصمة للإعلام العربى.

وشدد المجلس على تبنى القدس عاصمة دائمة للإعلام العربى وذلك بالتوازى مع اختيار عاصمة عربية سنويا كعاصمة للإعلام العربى.

وطلب المجلس من اتحاد اذاعات الدول العربية ، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمنى المباشر لفعالية الاحتفال البث المباشر لهذه الفعالية فى إطار الاحتفال بالرياض كعاصمة للإعلام العربى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم المذيعة الراحلة آمال فهمى وإعلاميين عرب

مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم برامج وشخصيات وشهداء العمل الإعلامى

بدء اجتماع الدورة الـ49 لوزراء الإعلام العرب بمشاركة مكرم محمد أحمد

السعوديه

اخبار السعوديه

الاعلام العربى

اخبار الاعلام العربى




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة