وزراء الإعلام العرب يقررون اختيار "الرياض" عاصمة للإعلام العربى لعام 2018 / 2019

القاهرة (أ ش أ)

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة "الرياض" عاصمة المملكة العربية السعودية كعاصمة للإعلام العربى لعام 2018 / 2019 .

وأكد المجلس ، فى قراره الصادر فى ختام أعمال دورته الـ49 التى عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر ، أنه بناء على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للجامعة وبعد الاستماع إلى مداخلات الوفود المشاركة فى أعمال الدورة تم اختيار مدينة "الرياض" عاصمة للإعلام العربى.

وشدد المجلس على تبنى القدس عاصمة دائمة للإعلام العربى وذلك بالتوازى مع اختيار عاصمة عربية سنويا كعاصمة للإعلام العربى.

وطلب المجلس من اتحاد اذاعات الدول العربية ، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمنى المباشر لفعالية الاحتفال البث المباشر لهذه الفعالية فى إطار الاحتفال بالرياض كعاصمة للإعلام العربى.