وزارة الدفاع الروسية: إخراج المسلحين من اليرموك على وشك الانتهاء

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن عملية إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة اليرموك بريف دمشق السورى توشك على نهايتها، وقال رئيس مركز حميميم للمصالحة فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تجرى حاليا المرحلة النهائية لإخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة المخيم السابق للاجئين الفلسطينيين فى اليرموك عبر ممر بيت سحم الإنسانى مع تطبيق إجراءات الأمن المشددة".

وأضاف يفتوشينكو، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إخراج 614 شخصا من خلال هذا الممر، وجرى ايصالهم جميعا إلى شمال محافظة حلب على متن حافلات ركاب برفقة سيارات لقوات الأمن للجمهورية العربية السورية وسيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السورى، مشيرا الى أن العدد الإجمالى للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منطقة اليرموك منذ 3 مايو عبر الممرات الإنسانية تجاوز 8 آلاف.

وأفاد يفتوشينكو، بمواصلة إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة حمص لتخفيف التوتر، حيث تم إجلاء 2798 شخصا منها يوم 8 مايو عبر الممر الإنسانى فى بلدة الرستن إلى شمال محافظة حلب، وأوضح أن العدد الإجمالى للمسلحين وأفراد عائلاتهم، الذين جرى إخراجهم من المنطقة منذ 7 مايو، بلغ 5981 شخصا، لافتا إلى أنه تم بمراقبة مركز حميميم، إجلاء 651 شخصا من منطقة منع الاشتباك فى تل رفعت إلى مدينة منبج.