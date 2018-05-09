نتنياهو: روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل فى سوريا

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء بعد لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو إن من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية فى سوريا.

وأبلغ نتنياهو الصحفيين فى إفادة عبر الهاتف إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التى تسعى لبسط الاستقرار فى سوريا، ستمنع ضربات إسرائيلية عبر الحدود قد ثبت خطؤها وقال "ليس لدى ما يدعو للاعتقاد فى خلاف ذلك هذه المرة".