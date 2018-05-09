video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نتنياهو: روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل فى سوريا

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:13 م
نتنياهو: روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل فى سوريا نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
رويترز
إضافة تعليق

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء بعد لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو إن من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية فى سوريا.

وأبلغ نتنياهو الصحفيين فى إفادة عبر الهاتف إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التى تسعى لبسط الاستقرار فى سوريا، ستمنع ضربات إسرائيلية عبر الحدود قد ثبت خطؤها وقال "ليس لدى ما يدعو للاعتقاد فى خلاف ذلك هذه المرة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو: روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل فى سوريا

نتنياهو يتوجه إلى موسكو بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى

نتنياهو: الاتفاق النووى الإيرانى مول طهران لشن حروب فى الشرق الأوسط

ماكرون

فرنسا

أخبار العالم اليوم

نتنياهو

إسرائيل

سوريا




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة