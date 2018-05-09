ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالأربعاء، 09 مايو 2018 01:09 م
حاوية - ارشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة ، بالإضافة إلى سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2361 طن قمح كما غادرت 70 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172763 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25238 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 3100 طن يوريا و 7120 طن فوسفات و 3900 طن رمل و 1270 طن أسمنت و 710 طن أمونيا و إعادة شحن 1500 طن كسب فول صويا.
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