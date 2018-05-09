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"مهندسين الإسكندرية" تحتفل بتسليم شهادات دبلومة "PRMG"

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:59 م
"مهندسين الإسكندرية" تحتفل بتسليم شهادات دبلومة "PRMG" احتفال نقابة المهندسين
الإسكندرية - هناء أبو العز
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 أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، مساء اليوم، احتفالية لتسليم الشهادات الخاصة بالدبلومة المهنية فى إدارة المشروعات "PRMG" والتى نظمتها النقابة من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب.

 

وقال الدكتور، هشام سعودى، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إن النقابة حريصة على التدريب المؤهل لسوق العمل والمواكب لتطوراته، والاهتمام بتدريب المهندسين حديثى التخرج، وأضاف أن النقابة تعمل على أن يكون التدريب الخاص بالمهندسين محليا وعربيا وأفريقيا وعالميا.

 

فيما أكد رئيس النقابة، على ضرورة المشاركة الفعالة بين المهندسين ونقابتهم التي تعتبر بيتهم الأصيل، من أجل التطوير والإرتقاء وتحقيق الأهداف التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمهندسين.

 

يذكر أن الدبلومة التى استمرت لمدة ستة أشهر مكونة من "6" مواد هى إدارة التخطيط، الإدارة المالية، إدارة العقود، إدارة الجودة، بالإضافة إلى إدارة الإنتاجية، وإدارة المخاطر.

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