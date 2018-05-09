video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معهد الكبد القومى بالمنوفية يعقد ندوة "اليقظة الدوائية"

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:13 م
معهد الكبد القومى بالمنوفية يعقد ندوة "اليقظة الدوائية" جانب من الندوة
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

نظمت اليوم وحدة الجودة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد وحضور الدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى، وحضور الدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، يوم علمى بعنوان "اليقظة الدوائية" بقاعة الدكتور ياسين عبد الغفار.

 

واستضافت لجنة الجودة بمعهد الكبد القومى لجنة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة بغرض تدريب نظرى وعلمى لليقظة الدوائية " advanced PV training " خلال اليوم وغدا، وأشارت الدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعهد قام بالتشكيل الكامل للجان الجودة الصحية وبدئنا أول الايام العلمية باليقظة الدوائية.

 

وأضافت الدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى، أن من أهداف المعهد خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن يكون مركزا تدريبيا وتنفيذيا للبرامج اليقظة الدوائية بالمحافظة ويتحصل المتدرب فيها على شهادة تفيد بالتدريب.

 

ولفتت الدكتورة عزة صبحى الخولى منسق الجودة الصحية بمستشفى معهد الكبد، إلى اهتمام المعهد الكامل بكل الاحتياجات التى تمس سلامة المريض وبالأخص كل ما يتعلق بالدواء وقد تشرف بالمعهد بحضور كبير من صيادلة محافظة المنوفية من الشئون الصحية ومستشفيات وكلية طب جامعة المنوفية والمستشفى التعليمى بشبين الكوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد الكبد بالمنوفية يعقد مؤتمرا عمليا حول تحديات زراعة الكبد

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

معهد الكبد القومى

اليقظة الدوائية




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة