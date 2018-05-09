معهد الكبد القومى بالمنوفية يعقد ندوة "اليقظة الدوائية"

المنوفية - محمود شاكر

نظمت اليوم وحدة الجودة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد وحضور الدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى، وحضور الدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، يوم علمى بعنوان "اليقظة الدوائية" بقاعة الدكتور ياسين عبد الغفار.

واستضافت لجنة الجودة بمعهد الكبد القومى لجنة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة بغرض تدريب نظرى وعلمى لليقظة الدوائية " advanced PV training " خلال اليوم وغدا، وأشارت الدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعهد قام بالتشكيل الكامل للجان الجودة الصحية وبدئنا أول الايام العلمية باليقظة الدوائية.

وأضافت الدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى، أن من أهداف المعهد خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن يكون مركزا تدريبيا وتنفيذيا للبرامج اليقظة الدوائية بالمحافظة ويتحصل المتدرب فيها على شهادة تفيد بالتدريب.

ولفتت الدكتورة عزة صبحى الخولى منسق الجودة الصحية بمستشفى معهد الكبد، إلى اهتمام المعهد الكامل بكل الاحتياجات التى تمس سلامة المريض وبالأخص كل ما يتعلق بالدواء وقد تشرف بالمعهد بحضور كبير من صيادلة محافظة المنوفية من الشئون الصحية ومستشفيات وكلية طب جامعة المنوفية والمستشفى التعليمى بشبين الكوم.