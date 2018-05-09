مظاهرات فى سقطرى اليمنية تأييدا لجهود الإمارات الداعم للشرعية

مظاهرات فى سقطرى اليمنية تأييدا لجهود الإمارات الداعم للشرعيةالأربعاء، 09 مايو 2018 12:04 م
حاكم الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان
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خرج أهالى محافظة سقطرى اليمنية، الأربعاء، فى تظاهرة حاشدة دعموا فيها جهود التنمية التى تقودها وتنفذها الإمارات والتحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن.
وندد أهالى سقطرى بالحملات الإعلامية والتحريضية التى يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي، والتى تستهدف الجزيرة وأهلها والأمن والاستقرار فيها.
ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن الشكر والعرفان للجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرددين أيضا هتافات منددة بما وصفوه فساد حكومة بن دغر وسياساتها تجاه سقطرى وأهلها.
واعتبروا أن سياسات حكومة بن دغر معادية لأهل جزيرة سقطرى، وتعبر عن أطماع تنظيم الإخوان الإرهابى فيها، وطالبوا حكومة بن دغر بالرحيل عن جزيرتهم.
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