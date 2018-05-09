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الأربعاء، 09 مايو 2018 06:28 م
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انفجار بسوق قرب مقديشو بالصومال

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:27 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انفجار بسوق قرب مقديشو بالصومال مقديشو
أ ش أ
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لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون من بينهم جنود فى انفجار وقع، اليوم الأربعاء، فى إحدى الأسواق المزدحمة فى مدينة "ونلوين" بإقليم "شابيلي" السفلى بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو. 

وذكرت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه لم يتسن بعد تحديد الأسباب التى أدت إلى الحادث الذى وقع فى سوق لبيع "القات"، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن قنبلة مزروعة أم انتحارى قام بتنفيذه، كما رجحت الشرطة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم.


ونقلت الشبكة عن سكان مدينة "ونلوين" قولهم إنهم أخذوا العديد من الجرحى عقب وقوع الانفجار إلى منازلهم لتقديم بعض الإسعافات الأولية، نظرًا لما تفتقر إليه مستشفيات المدينة من القدرة على استيعاب العديد من الضحايا.


وعلى الرغم من أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث، إلا إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابى كانت قد أعلنت مسئوليتها عن حوادث سابقة مماثلة، حسبما أشارت الشبكة الأوروبية


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