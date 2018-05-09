مستقبل وطن بأسيوط يعلن عن مسابقة حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان

مستقبل وطن بأسيوط يعلن عن مسابقة حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضانالأربعاء، 09 مايو 2018 06:36 م
المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
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أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى عن إطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك طوال شهر رمضان الكريم فى جميع المراكز بالتنسيق مع أمانة التخطيط وأمانة العمل الجماهيري.
وقال محمد سعد الليثى أمين التخطيط والسياسات بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن تسجيل الاشتراك بالمسابقة يبدأ من يوم 14 مايو ولمدة 10 أيام فى مقرات الحزب وعن طريق جميع أمناء وقيادات الحزب بالمراكز.
وأكد الليثى، على أن من شروط المسابقة ألا يزيد السن عن 12 عاما للمتقدم وتحرير استمارة طلب الاشتراك المجانية، مشيرًا إلى أن الفائزين سوف يتم تكريمهم فى احتفالية كبرى بليلة القدر وتوزيع جوائز قيمه بحضور القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية .
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