"مرور الشرقية" تضبط سيارة بعد أيام من سرقتها بدائرة قسم أول مدينة نصر

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت وحدة مرور ههيا بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من ضبط سيارة بعد 3 أيام من سرقتها بدائرة قسم أول مدينة نصر، وذلك من خلال الحملات المرورية المكبرة بمدخل المدينة وخارجها لعودة الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية.

أثناء تنفيذ النقيب ماجد عادل طلبة، رئيس وحدة مرور ههيا، حملة مرورية بدائرة ههيا، وأشرف عليها العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، والمقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيهات من اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من العثور على سيارة نقل القاهرة رقم ج م ف 124 نقل القاهرة، ماركة شيفروليه،حمراء اللون، وذلك على الطريق الدائرى ههيا، وبالاستعلام عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 5 -5 -2018، ومبلغ بسرقتها ومحرر عنها محضر بقسم أول مدينة نصر، بلاغ " عبد الوهاب عبد الوهاب جنيدى".

وتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة ههيا للتحقيق.