video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مراقبة الأغذية بالشرقية تغلق 20 منشأة وتوصى بإعدام منتجات منتهية الصلاحية

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:24 م
مراقبة الأغذية بالشرقية تغلق 20 منشأة وتوصى بإعدام منتجات منتهية الصلاحية اغذيه منتهيه الصلاحيه - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة الصحة، حملات مكثفة على منافذ تداول الأغذية والشوادر والأسواق بمدينة الزقازيق والعاشر من رمضان ومشتول السوق والقنايات، أسفرت عن غلق 20 منشأة غذائية وضبط كميات كبيرة من منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأكد الدكتور باسم محمد نور الدين مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، فى بيان، أنه ترأس حملة مع فريق من مراقبى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، تم المرور على عدد 24 منشأة غذائية، أسفرت عن، 1.514 لتر عصائر - 70 كيلوجراما من اللحوم - 40 لتر لبن، 536.5 كيلو جرام أغذية مختلفة، تم تحرير عدد 28 محضر جنحة صحية تم التوصية بإغلاق عدد 12 منشأة بوجود خطر داهم، وإغلاق 5 منشآت لعدم وجود ترخيص.

وفى القنايات تم المرور على عدد 3 منشآت غذائية أسفر عن إعدام 20 طن و150 كجم مخللات مختلفة، 75.5 كجم مواد غذائية مختلفة 162 لتر عصائر وألبان، تم تحرير عدد 8 محضر جنحة صحية تم التوصية بإغلاق عدد 3 منشآت بوجود خطر داهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تعلن إعدام 20 طن مخللات فاسدة بمحافظة الشرقية

مراقبة الأغذية

مديرية الصحة بالشرقية

الوزارة الصحة

حملات

الاغذية

منتجات منتهية الصلاحية




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة