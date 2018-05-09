مراقبة الأغذية بالشرقية تغلق 20 منشأة وتوصى بإعدام منتجات منتهية الصلاحية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة الصحة، حملات مكثفة على منافذ تداول الأغذية والشوادر والأسواق بمدينة الزقازيق والعاشر من رمضان ومشتول السوق والقنايات، أسفرت عن غلق 20 منشأة غذائية وضبط كميات كبيرة من منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأكد الدكتور باسم محمد نور الدين مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، فى بيان، أنه ترأس حملة مع فريق من مراقبى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، تم المرور على عدد 24 منشأة غذائية، أسفرت عن، 1.514 لتر عصائر - 70 كيلوجراما من اللحوم - 40 لتر لبن، 536.5 كيلو جرام أغذية مختلفة، تم تحرير عدد 28 محضر جنحة صحية تم التوصية بإغلاق عدد 12 منشأة بوجود خطر داهم، وإغلاق 5 منشآت لعدم وجود ترخيص.

وفى القنايات تم المرور على عدد 3 منشآت غذائية أسفر عن إعدام 20 طن و150 كجم مخللات مختلفة، 75.5 كجم مواد غذائية مختلفة 162 لتر عصائر وألبان، تم تحرير عدد 8 محضر جنحة صحية تم التوصية بإغلاق عدد 3 منشآت بوجود خطر داهم.