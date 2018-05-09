محافظ قنا يفتتح ثلاث معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

قنا - هند المغربى

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ثلاث معارض"أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة قنا، بحضور ممدوح عبد المنعم بكار وكيل وزارة التموين بقنا ومحمود العمارى مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد كبير من أهالى المدينة .

أوضح المحافظ أنه تم افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بمدينة قنا فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك الأول بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندى والثانى بمبنى نزل الشباب والثالث بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية، مشيرا إلى افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح الثلاث معارض لافتا إلى إقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية .

وأكد الهجان أن محافظة قنا تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لقدوم شهر رمضان الكريم بإقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلعالغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان بسعر الجملة بمختلف مدن المحافظة .

وأضاف محافظ قنا ان المعارض ستقدم خدماتها للمواطنين بدءا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان ، موجها المسئولين بالتنبيه على جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومجالس المدن لمراقبة حركة البيع والشراء داخل تلك المعارض للتأكد من تقديم خدماتها بالشكل الذى يرضى جميع المواطنين .